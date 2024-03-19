В Баку пресечена попытка ограбления банка

Полиция предотвратила ограбление одного из банков, расположенных в Насиминском районе Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МВД, минувшей ночью сотрудники Управления охраны Насиминского района задержали ранее судимого жителя столицы Ибрагимова Заура, который арматурой пытался выломать дверь банка

Он был задержан и доставлен в отдел полиции.

Расследование продолжается.

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