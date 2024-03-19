Тяжелое ДТП на дороге Нахчыван-Шахбуз, есть погибшие и раненые
На магистрали Нахчыван-Шахбуз произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Day.Az, авария произошла на территории села Вайхыр. В дождливую погоду столкнулись "Нива" и "Hyundai-Santa Fe".
В результате погибли Алиева Зарифа Ибрагим гызы, Ахмедов Мухаммед Мехтихан оглу и Алиев Муталлим Ханыш оглу, находившиеся в "Ниве". Ахмедов Парвин Мухаммед оглу и пассажиры "Hyundai" - Махмудов Гудрат Мехди оглу, Махмудов Гашам Абульфаз оглу и Махмудов Сейфали Мехди оглу получили тяжелые травмы.
Пострадавшие были помещены в реанимационное отделение Нахчыванской центральной больницы.
По факту проводится расследование.
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