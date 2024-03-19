Тренеру, обвиняемому в смерти 7-летнего ребенка, зачитан приговор

В Сумгайытском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу спортсмена Мехмана Халилова, обвиняемого в убийстве семилетнего Фарида Бакарова во время тренировки.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, на процессе под председательством судьи Фахмина Гумбатова обвиняемому был оглашен приговор.

Согласно приговору суда, М.Халилов был приговорен к 19 годам лишения свободы.

Напомним, что на прошлом процессе прокурор потребовал приговорить Мехмана Халилова к 20 годам лишения свободы.

Отметим, что инцидент произошел в апреле прошлого года. В сети распространились кадры жестокого обращения Мехмана Халилова с несовершеннолетними на тренировке. На кадрах было видно, как он поднимает потерпевшего Фарида Бакарова, хватая его за волосы, голову, уши, а также пинает ногами и совершает другие опасные действия. В результате инцидента Ф.Бакаров скончался.

Первоначально против Халилова было возбуждено уголовное дело по статье 126.3 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики и в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По окончании предварительного следствия его деяние было переквалифицировано на статьи 120.2.4 (Убийство с особой жестокостью или опасным способом) и 120.2.9 (Убийство с особой жестокостью лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

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