В Лачине проходит праздничная ярмарка, посвященная Новрузу

В Лачине проходит ярмарка "Can Laçın", посвященная празднику Новруз.

Как сообщает Карабахское бюро Trend, спустя годы жители Лачина встречают весну в родном краю, передает Day.Az.

На ярмарке демонстрируются изготовленные в Лачине изделия и ручные работы известных мастеров, проводятся различные развлекательные программы на основе национальных обычаев и традиций.

Ярмарка "Can Laçın" проводится на берегу реки Хакари в последний вторник Новруза - Торпаг чершенбеси (вторник земли) при совместной инициативе и организации Специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе, ООО "Бакинская служба благоустройства" и министерства культуры.

В мероприятии, наряду с официальными лицами, а также жителями Лачина, и теми, кто задействован в работах по строительству и благоустройству в Лачине, присутствуют известный мастер искусства шебеке Гусейн Гаджи Мустафазаде, мастер Агиль Керимов (головные уборы в национальном стиле), мастер Захид Валадов (национальные музыкальные инструменты), специалист по народному творчеству Эльнара Расулова.

Кроме того, на ярмарке представлены продукция национальных брендов "Gilabi Ceramics", "İslimi", "Zili", "Darayı", сельскохозяйственные продукты, выращенные в Лачине, изделия ручной работы и сладости, приготовленные жителями района, продукция агропромышленного комплекса "Зерти".

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