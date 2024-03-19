В Азербайджане названа дата первого учебного дня после праздника Новруз

В учебных заведениях Азербайджана, работающих по пятидневному графику, первый рабочий день придется на 27 марта.

Как передает во вторник Day.Az, об этом сообщили в Государственном агентстве по дошкольному и общему образованию.

Было отмечено, что в учреждениях, работающих по шестидневному графику, первый рабочий день - 26 марта.

Напомним, что согласно соответствующему постановлению Кабинета министров Азербайджана, 20, 21, 22, 23, 24 марта отмечается праздник Новруз. Для сотрудников, работающих по 5-дневной рабочей неделе, 25 и 26 марта также являются нерабочими днями в соответствии с Трудовым кодексом, поскольку 23 и 24 марта приходятся на выходные дни.

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