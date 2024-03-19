Важная новость для пенсионеров

Государственный Фонд социальной защиты, подведомственный Министерству труда и социальной защиты населения, выплатил сегодня пособия, пенсии и адресную государственную социальную помощь в связи с праздником Новруз, в полном объеме и раньше графика.

Как сообщили Day.Az в министерстве, ранее, 7 марта, были выплачены пенсии за март по городам Баку, Сумгайыт, Абшеронскому району, 15 марта - по регионам, а также лицам, получающим пенсии на льготных условиях.

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