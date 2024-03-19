Житель города Баку стал обладателем выигрыша в размере 100 000 манат в лотерее "5Х"

Этот крупный выигрыш был получен в рамках игры "Poz-Qazan" "5Х", проводимой легальным организатором лотерей в стране и оператором спортивных ставок "Azərlotereya". Счастливчик из Баку, Нихат Байрамлы, получил свой приз перед празднованием Новруза.

Выигрышный билет был приобретен в торговой точке неподалеку от Театра кукол. Продавец Нихат Байрамлы из Али Душерли выразил свою радость, став частью этого замечательного события.

Главный приз в рамках моментальной лотереи "5X" стоимостью 5 манат составляет 100 000 манат.

Участие в азартных играх возможно только для лиц, достигших 18-летнего возраста. Счастливчики, получившие крупные призы в размере 200 000, 100 000, 75 000, 50 000 и 25 000 манат, призывают других обладателей билетов "Poz-Qazan" "Azərlotereya" к проверке своих билетов.

Билеты можно приобрести в точках продаж "Misli" и "Azərlotereya", а также в филиалах "Azərpoçt", на рынках и в киосках города Баку, а также заказать через службу доставки "Wolt".