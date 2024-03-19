В Баку завершена полоса микромобильности протяженностью 6,5 км

Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) при министерстве цифрового развития и транспорта в рамках проекта по развитию инфраструктуры микромобильности в городе Баку создало полосу устойчивой микромобильности протяженностью 6,5 км.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на министерство, полосы в основном охватывают центральные части города Баку - улицу Истиглалият, проспект Азербайджана, улицу Мирзааги Алиева, проспект Бюльбюля, улицу Фикрета Амирова и территорию Приморского национального парка (бульвар).

С организацией велосипедной дорожки протяженностью около 2 200 метров от Морского вокзала до круга "Азнефть" проложенные на других улицах и проспектах велосипедные дорожки соединены и завершен полный круг. Проведены соответствующие работы по разметке, установлены дорожные знаки в целях безопасности, построены пандусы для обеспечения доступа.

В 13 пунктах организованы парковочные места для средств микромобильности. Для устранения конфликтных точек, которые могут возникнуть с автомобилями, установлены защитные барьеры.

Учитывая возросший интерес населения к использованию велосипедов и скутеров, а также важность широкого использования этого вида транспорта с точки зрения микромобильности, снижения загруженности дорог, защиты окружающей среды, повышения физической активности и здорового образа жизни, сеть велосипедных дорожек планируется довести до 50 км в рамках концепции "Город для жителей".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!