Музей естественной истории передан в подчинение миннауки и образования

Музей естественной истории при Национальной академии наук Азербайджана передан в подчинение министерства науки и образования Азербайджана.

Как сообщает во вторник Day.Az, соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

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