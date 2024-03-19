https://news.day.az/society/1646049.html Музей естественной истории передан в подчинение миннауки и образования
Музей естественной истории передан в подчинение миннауки и образования
Музей естественной истории при Национальной академии наук Азербайджана передан в подчинение министерства науки и образования Азербайджана.
Как сообщает во вторник Day.Az, соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.
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