Некоторым семьям выплачены пособия

По состоянию на 1 января 2024 года в Азербайджане ежемесячное пособие получили 180 опекунов детей, потерявших родителей и оставшихся без попечения родителей.

Об этом в среду Day.Az сообщили в Государственном комитете по статистике Азербайджана.

"Кроме того, ежемесячное пособие на 7,4 тысячи детей было предоставлено 4,9 тысячам семей шехидов, лицам, имеющим инвалидность в связи с войной или событиями 20 января 1990 года, семьям лиц, которым в результате аварии на Чернобыльской АЭС была установлена инвалидность I и II степени, либо умершим, а также участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и военнослужащим срочной военной службы.

Также, 3184 малообеспеченным семьям, в которых 3271 человек имеют детей в возрасте до одного года, 23 семьям, с усыновленными и в том числе 25 детьми с установленной инвалидностью в возрасте до 18 лет, и 2,6 тысячам женщин, имеющих более пяти детей, предоставлены социальные пособия на 11,5 тысяч детей, а 299 лицам, пострадавшим в результате производственных травм или профессиональных заболеваний - компенсации", - говорится в сообщении Госкомстата.

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