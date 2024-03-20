Порадует ли погода завтра?

Обнародован прогноз погоды на 21 марта.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Но ночью и утром местами на полуострове прогнозируются кратковременные дожди. Умеренный северо-западный ветер вечером сменится северо-восточным.

Температура воздуха составит ночью 3-6° тепла, днем 6-11° тепла. Атмосферное давление повысится с 763 мм рт. ст. до 765 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 75-85%.

Завтра в большинстве районов Азербайджана преимущественно без осадков, но в некоторых горных и предгорных районах прогнозируются переменные осадки, снег. Местами осадки будут интенсивными, возможны грозы и град. Ночью и утром временами туман. Умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 3-8° тепла, днем 9-14° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

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