Праздник Новруз: подборка угощений на любой вкус

В 1990 году в Баку вышел объемный сборник "Новруз байрам", посвященный одному из наиболее любимых праздников Азербайджана.

Сборник вышел тиражом в 60,000 экземпляров, издательством "Язычы". Фотографии для сборника были предоставлены Б.Джафаровым, Дж.Шамиловым и А.Воловиком.

Немало места в альбоме уделено подготовке праздничного стола на Новруз байрамы. Он в этот день особенный, со сладостями - шекербурой, пахлавой... На столе обязательно должны были быть сумах (приправа), сямяни (проросшая пшеница), рыба, крашеные яйца...

Day.Az со ссылкой на Azerhistory представляет фотографии угощений с праздника "Новруз байрам" из альбома.