Какой будет погода в Азербайджане завтра?

Обнародован прогноз погоды на 22 марта.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Но ночью и утром местами на полуострове прогнозируются кратковременные дожди. Вечером местами туман. Ветер юго-восточный.

Температура воздуха составит ночью 5-7° тепла, днем 8-12° тепла. Атмосферное давление упадет с 764 мм рт. ст. до 759 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

Завтра в районах Азербайджана местами прогнозируются переменные осадки, в горных районах снег. Местами осадки будут интенсивными, возможны грозы и град. Временами туман. Умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 1-6° тепла, днем 8-13° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!