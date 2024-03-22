В Гедабеке легковой автомобиль насмерть сбил несовершеннолетнего

В селе Кичик Гарамурад Гедабейского района произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.

Как сообщает Day.Az, пытавшегося перейти дорогу несовершеннолетнего (2011 г.р.) сбил легковой автомобиль KIA. От полученных травм пешеход скончался на месте аварии.

По данному факту проводится расследование.

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