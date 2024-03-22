В Ханкенди обнаружено большое количество оружия и боеприпасов.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД Азербайджана, 21 марта на территории города Ханкенди сотрудники полиции обнаружили и изъяли 19 автоматов, 1 пулемет, 4 пистолета, 3 винтовки, 1 гранатомет, 10 гранат, 47 магазинов, 8602 патрона разных калибров и другие боеприпасы.

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