https://news.day.az/society/1646751.html Жители Баку несут цветы к посольству России - ФОТО - ВИДЕО
Жители Баку несут цветы к посольству России - ФОТО - ВИДЕО
Жители Баку несут цветы к посольству России в Азербайджане в память о погибших в ходе теракта, совершенного 22 марта в комплексе "Crocus City Hall" в Московской области, выражают поддержку близким погибших, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.
Отметим, что вчера неизвестные устроили стрельбу из автоматов в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. Инцидент произошел перед началом концерта группы "Пикник".
93 человека погибли и более 140 ранены в результате стрельбы в "Крокус Сити Холле".
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