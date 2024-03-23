Жители Баку несут цветы к посольству России в Азербайджане в память о погибших в ходе теракта, совершенного 22 марта в комплексе "Crocus City Hall" в Московской области, выражают поддержку близким погибших, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.

Отметим, что вчера неизвестные устроили стрельбу из автоматов в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. Инцидент произошел перед началом концерта группы "Пикник".

93 человека погибли и более 140 ранены в результате стрельбы в "Крокус Сити Холле".

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