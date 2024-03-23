Среди погибших в теракте в Москве предположительно есть азербайджанец

Распространилась информация о том, что среди погибших во время теракта в "Крокус Сити Холле" предположительно есть азербайджанец.

Как передает Day.Az, Минздрав Московской области обнародовал предварительный список погибших при теракте.

В списке из 37 человек есть азербайджанец по имени Вугар Гусейнов, дата рождения - 20.07.1983.

МИД Азербайджана выясняет наличие сограждан среди пострадавших и погибших при стрельбе в "Крокус Сити Холле".

Отметим, что вчера неизвестные устроили стрельбу из автоматов в "Крокус Сити холле" в подмосковном Красногорске. Инцидент произошел перед началом концерта группы "Пикник".

Директор ФСБ Александр Бортников доложил Президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе 4 террористов, участвовавших в теракте в "Крокус сити холле".

По данным СК РФ, число погибших в теракте выросло до 93 человек.

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