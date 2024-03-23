Воевать с мирными людьми недопустимо

Как можно воевать с мирными людьми? Это недопустимо.

Об этом в связи с терактом в "Крокус Сити холле" сказала в беседе с журналистами 23 марта бывшая бакинка, ныне гражданка РФ Александра Хитренко, приехавшая в Баку погостить, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.

Она пришла к зданию посольства России в Азербайджане, чтобы возложить цветы в память о погибших в ходе теракта в подмосковном Красногорске.

"За что там расстреляли людей? Там же погибли и пострадали дети. У меня есть сын, он тоже молодой и ведь он мог оказаться среди тех, кто пришел в "Крокус Сити холл" на концерт. Там могли быть и граждане Азербайджана. Все - мирные люди. Как же можно воевать с мирными людьми? Это недопустимо", - сказала Александра Хитренко, еле сдерживая слезы.

Отметим, что вчера неизвестные устроили стрельбу из автоматов в "Крокус Сити холле" перед началом концерта группы "Пикник".

Директор ФСБ Александр Бортников доложил Президенту РФ о задержании 11 человек, в том числе 4 террористов.

По данным СК ФСБ, число погибших в теракте выросло до 93 человек.

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