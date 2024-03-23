Теракт в "Крокус Сити холл" - это трагедия и для граждан Азербайджана

Произошедший в "Крокус Сити холл" чудовищный теракт - это трагедия не только для граждан РФ, но и для граждан Азербайджана.

Об этом сказал журналистам пришедший возложить цветы к зданию российского посольства в Баку азербайджанский актер, шоумен и блогер Кямран Размовар, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.

"Я хочу выразить соболезнования семьям погибших в ходе этого чудовищного теракта. Хочу пожелать терпения и сил всем тем, кто потерял родных и близких, кто пострадал. Это трагедия не только для граждан РФ, но и для граждан Азербайджана. Погибли ни в чем не повинные люди, среди которых дети, женщины. Люди просто пришли отдохнуть. Такой кошмар должен быть остановлен. Во всем мире сейчас неспокойно, но важен мир во всём мире", - сказал Размовар.

Отметим, что вчера неизвестные устроили стрельбу из автоматов в "Крокус Сити холле" перед началом концерта группы "Пикник".

Директор ФСБ Александр Бортников доложил Президенту РФ о задержании 11 человек, в том числе 4 террористов.

По данным СК ФСБ, число погибших в теракте выросло до 115 человек.

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