Вугар Гусейнов, чье имя значится в списке погибших в теракте, не является гражданином Азербайджана

Установлено, что Гусейнов Вугар Фуад оглу, чье имя значится в списке погибших в теракте в Московской области, не имел каких-либо документов, подтверждающих гражданство Азербайджанской Республики.

Об этом в ответ на запрос Trend сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана, передает Day.Az.

Отметим, что обнародованы имена 41 погибшего в ходе теракта в "Крокус Сити Холле". Предполагалось, что Гусейнов Вугар Фуад оглу, 1983 года рождения, имя которого значится в списке, был гражданином Азербайджана.

Отметим, что вчера неизвестные устроили стрельбу из автоматов в "Крокус Сити холле" в подмосковном Красногорске. Инцидент произошел перед началом концерта группы "Пикник".

Предварительно, причинами гибели людей в "Крокусе" стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения. Террористы при нападении использовали автоматическое оружие и применяли в "Крокусе" легковоспламеняющуюся жидкость для поджога помещений зала. По информации СК, на данный момент число погибших в теракте в "Крокус сити холле" выросло до 93, пострадали более 100 человек.

Директор ФСБ Александр Бортников доложил Президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе 4 террористов, участвовавших в теракте в "Крокус сити холле".

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