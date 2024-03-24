https://news.day.az/society/1646944.html В Ханкенди в подвалах школы и колледжа обнаружено оружие и боеприпасы
В Ханкенди в подвалах школы и колледжа обнаружено оружие и боеприпасы
В городе Ханкенди в подвалах школы и музыкального колледжа обнаружено оружие и боеприпасы.
Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.
Согласно информации, в рамках мероприятий, проведенных сотрудниками полиции 23 марта, в подвалах школы и музыкального колледжа, а также на территории города были обнаружены 15 автоматов, 4 пулемета, 7 гранат, 6 ружей, 5 014 патронов разных калибров и другие боеприпасы.
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