В Ханкенди в подвалах школы и колледжа обнаружено оружие и боеприпасы

В городе Ханкенди в подвалах школы и музыкального колледжа обнаружено оружие и боеприпасы.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

Согласно информации, в рамках мероприятий, проведенных сотрудниками полиции 23 марта, в подвалах школы и музыкального колледжа, а также на территории города были обнаружены 15 автоматов, 4 пулемета, 7 гранат, 6 ружей, 5 014 патронов разных калибров и другие боеприпасы.

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