В некоторых районах Азербайджана была гроза, выпал снег

По состоянию на 10:00 24 марта, на территории Азербайджана наблюдались переменные осадки, была гроза, в горных районах выпал снег.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, северо-западный ветер периодически усиливался в Тертере и Нафталане до 18 м/с, в Баку и на Абшеронском полуострове - до 17 м/с.

По данным станции "Нефтяные камни", высота волн в море достигла 2,4 м.

Минимальная температура воздуха составила в Баку и на Абшеронском полуострове 6 градусов тепла, в Нахчыванской АР было 0-5 градусов тепла, в низменных районах страны 8 градусов тепла, в горных районах 0-5 градусов мороза.

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