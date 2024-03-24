К сведению водителей

Из-за тумана и дождливой погоды на некоторых автомагистралях Азербайджана ожидается снижение дальности видимости.

Как передает в воскресенье Day.Az, об этом сообщила Национальная гидрометеорологическая служба при министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Согласно информации, 25 марта в связи с дождливой и туманной погодой в горных районах страны прогнозируется снижение дальности видимости на некоторых автомагистралях до 300-800 метров.

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