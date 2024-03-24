https://news.day.az/society/1646983.html К сведению водителей - На некоторых дорогах...
К сведению водителей - На некоторых дорогах...
Из-за тумана и дождливой погоды на некоторых автомагистралях Азербайджана ожидается снижение дальности видимости.
Как передает в воскресенье Day.Az, об этом сообщила Национальная гидрометеорологическая служба при министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана.
Согласно информации, 25 марта в связи с дождливой и туманной погодой в горных районах страны прогнозируется снижение дальности видимости на некоторых автомагистралях до 300-800 метров.
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