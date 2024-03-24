Опубликованы новые кадры из освобожденного от оккупации Ходжавендского района.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщила исполнительная власть района в социальных сетях.

Предлагаем читателям ознакомиться с кадрами освобожденного от оккупации поселка Гадрут и села Туг:

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