https://news.day.az/society/1647033.html Новые кадры из освобожденного от оккупации Ходжавендского района - ВИДЕО
Новые кадры из освобожденного от оккупации Ходжавендского района - ВИДЕО
Опубликованы новые кадры из освобожденного от оккупации Ходжавендского района.
Как сообщает Day.Az, об этом сообщила исполнительная власть района в социальных сетях.
Предлагаем читателям ознакомиться с кадрами освобожденного от оккупации поселка Гадрут и села Туг:
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