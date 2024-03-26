Какой будет погода в Баку завтра?

27 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков.

Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов.

Отмечается, что ночью местами возможны осадки. Будет преобладать умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 5-8°, днем - 12-17° тепла. Атмосферное давление понизится с 758 до 751 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит ночью 70-80%, днем - 50-55%.

В районах Азербайджана завтра местами ожидаются осадки, на горных территориях возможен снег. Ночью и утром прогнозируется туман. Западный ветер будет местами усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 3-6°, днем - 12-17° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!