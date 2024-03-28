Какой будет погода в Баку завтра?

Обнародован прогноз погоды на 29 марта.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Вечером местами слабый туман, умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 5-9° тепла, днем 12-17° тепла.

Атмосферное давление повысится с 764 мм рт. ст. до 766 мм рт. ст., относительная влажность воздуха составит ночью 70-80%, днем 50-60%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и утром временами туман, умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 4-9° тепла, днем 15-20° тепла, в горах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 10-15° тепла.

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