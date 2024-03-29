Какой будет погода в Баку завтра?

Обнародован прогноз погоды на 30 марта.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Вечером в отдельных местах временами прогнозируется дождь, к ночи местами сильный, кратковременный грозовой дождь.

Ночью и утром местами туман, утром временами усиливающийся юго-западный ветер вечером сменится северо-западным.

Температура воздуха составит ночью 5-10° тепла, днем 13-18° тепла.

Атмосферное давление повысится с 763 мм рт. ст. до 766 мм рт. ст., относительная влажность воздуха составит ночью 75-85%, днем 55-65%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако утром, начиная с северных и западных районов, местами ожидаются осадки, на горных территориях снег. В отдельных местах грозы, град, к вечеру осадки могут усилиться. Западный ветер местами временами усилится. В отдельных местах туман.

Температура воздуха составит ночью 4-9° тепла, днем 20-25° тепла, в горах ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 5-10° тепла.

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