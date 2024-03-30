Какой будет погода завтра?

Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-10° тепла, днем 12-17 ° тепла.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, в горных районах выпадет снег. Днем осадков в основном не ожидается, будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-10° тепла, днем 16-21° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем 0-5 ° тепла.

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