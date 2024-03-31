Какой будет погода в первый день апреля?

Обнародован прогноз погоды на 1 апреля.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет облачно, преимущественно без осадков. Но ночью местами возможны дожди. Утром и вечером местами туман. Ветер северо-западный.

Температура воздуха составит ночью 5-9° тепла, днем 13-18° тепла. Атмосферное давление составит 768 мм рт.ст., относительная влажность воздуха - ночью 70-80 %, днем 50-55%.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Но ночью и утром в горных и предгорных районах возможны кратковременные осадки, грозы и град. Днем осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром временами туман. Умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 5-10° тепла, днем 19-24° тепла, в горах ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 7-12° тепла.

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