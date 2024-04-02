Нужна уверенность, что созданные информационные системы не будут использоваться ограниченным кругом.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр юстиции Азербайджана Фарид Ахмедов на проходящей сегодня конференции на тему "Цифровой уголовный процесс: современные вызовы и цели".

Ф.Ахмедов подчеркнул, что порой при запуске цифровых инноваций его аудитория может быть проигнорирована.

"Цифровизация сама по себе не может быть целью. При проведении реформ в области цифровизации, мы должны относиться к этому как к процессу.

Подготовка всех участников процесса является одним из важных вопросов. Мы должны быть уверены, что созданные информационные системы не будут использоваться ограниченным кругом лиц. Мы сформировали единое окно электронного цифрового правосудия. Тем самым мы обеспечиваем доступ всех участников к единому окну. По мере интеграции государственных органов в эту систему будет создан единый пул информации", - добавил Ф.Ахмедов.

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