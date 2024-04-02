Какой будет погода завтра?

Обнародован прогноз погоды на 3 апреля.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 6-11° тепла, днем 14-19° тепла.

Атмосферное давление упадет с 763 мм рт.ст. до 759 мм. рт.ст., относительная влажность воздуха составит ночью 70-75 %, днем 55-60%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и утром временами туман. Умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 6-11° тепла, днем 19-24° тепла, в горах ночью 2-7° тепла, днем 12-17° тепла.

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