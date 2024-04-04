https://news.day.az/society/1649686.html Нестабильная погода возвращается - ПРОГНОЗ
Нестабильная погода возвращается - ПРОГНОЗ
Начиная с вечера 5 апреля до вечера 8 апреля в северных и западных районах ожидаются осадки.
Об этом сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе.
В отдельных местах (Карабах, Восточный Зангезур, Балакян-Шеки, Губа-Гусар, низменные районы, Нахчыванская АР, Нагорный Ширван, Газах-Гянджа, Лянкяран-Астара) ожидаются ливни, град, в горных районах выпадет снег.
В некоторых реках Большого и Малого Кавказа ожидаются паводки.
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