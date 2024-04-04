Нестабильная погода возвращается

Начиная с вечера 5 апреля до вечера 8 апреля в северных и западных районах ожидаются осадки.

Об этом сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе.

В отдельных местах (Карабах, Восточный Зангезур, Балакян-Шеки, Губа-Гусар, низменные районы, Нахчыванская АР, Нагорный Ширван, Газах-Гянджа, Лянкяран-Астара) ожидаются ливни, град, в горных районах выпадет снег.

В некоторых реках Большого и Малого Кавказа ожидаются паводки.

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