В Баку столкнулись 3 автомобиля

На проспекте Гейдара Алиева в Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, столкнулись три автомобиля.

По предварительным данным, в результате инцидента пострадали 3 человека.

В результате аварии образовалась пробка на пересечении проспекта Гейдара Алиева с улицей Юсифа Сафарова в направлении станции метро "Кероглу".

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