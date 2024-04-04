https://news.day.az/society/1649754.html В Баку столкнулись 3 автомобиля - есть пострадавшие - ФОТО
В Баку столкнулись 3 автомобиля - есть пострадавшие - ФОТО
На проспекте Гейдара Алиева в Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, столкнулись три автомобиля.
По предварительным данным, в результате инцидента пострадали 3 человека.
В результате аварии образовалась пробка на пересечении проспекта Гейдара Алиева с улицей Юсифа Сафарова в направлении станции метро "Кероглу".
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