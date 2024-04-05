https://news.day.az/society/1649805.html В Агдаше задержан подозреваемый в наркокурьерстве - ФОТО
В Агдаше задержан подозреваемый в наркокурьерстве - ФОТО
Сотрудники Агдашского районного отдела полиции (РОП) задержали Новруза Ахмедова, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.
Как сообщили Day.Az в шекинской региональной группе пресс-службы МВД, у него было обнаружено 1,2 кг героина.
В своих показаниях задержанный заявил, что был привлечен к наркокурьерству гражданином Ирана по имени Мустафа, с которым он познакомился в социальной сети.
По данному факту ведется расследование.
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