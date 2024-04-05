В Агдаше задержан подозреваемый в наркокурьерстве

Сотрудники Агдашского районного отдела полиции (РОП) задержали Новруза Ахмедова, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.

Как сообщили Day.Az в шекинской региональной группе пресс-службы МВД, у него было обнаружено 1,2 кг героина.

В своих показаниях задержанный заявил, что был привлечен к наркокурьерству гражданином Ирана по имени Мустафа, с которым он познакомился в социальной сети.

По данному факту ведется расследование.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!