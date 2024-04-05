Все больше россиян смотрят азербайджанский телеканал CBC

СВС в Российской Федерации смотрят около двух миллионов человек. Первый международный телеканал Азербайджана в короткие сроки завоевал широкую зрительскую аудиторию в России. Об этом свидетельствуют данные по итогам двухмесячных исследований, проведенных российской компанией Mediascope, передает Day.Az.

Телеканал СВС набрал 1.3% непрерывного трёхминутного накопленного охвата в месяц. Телевизионные каналы, охват которых превышает 1 процент, автоматически включаются в российский телевизионный рейтинг. Подобное исследование для азербайджанского телевещателя проведено впервые. Следует отметить, что Mediascope выполняет функции официального измерителя телеаудитории в России с 2017 года и уполномочена на это соответствующим указом Роскомнадзора.

CBC - первый международный в Азербайджане, а также единственный на Южном Кавказе русскоязычный информационно-аналитический телеканал. На протяжении более десяти лет СВС информирует международную аудиторию о ситуации в Азербайджане и соседних странах, о процессах в регионе Южного Кавказа, а также проводит подробный анализ текущих событий в мире. Телеканал ведет круглосуточное вещание и охватывает широкую аудиторию: от европейской части России до полуострова Индостан, от Балканского полуострова до восточных границ Китая.

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