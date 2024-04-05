В каких случаях может быть переназначена адресная социальная помощь?

В случае отсутствия изменений в составе и доходах семьи, а также при наличии в составе семьи троих детей, лица с установленной инвалидностью в связи с 81-100-процентным нарушением трудоспособности адресная помощь будет переназначена без проведения исследования материально-бытовых условий.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в прямом эфире телеканала Dost TV заявил председатель Государственного фонда социальной защиты Азербайджана Гималай Мамишов.

По его словам, в сфере социальной помощи постоянно проводятся реформы.

"Раньше, когда происходили изменения в доходах семьи, прекращалась адресная социальная помощь, гражданину приходилось обращаться повторно. Сейчас же социальная помощь приостанавливается в случае изменения семейного дохода, но повторное обращение гражданина не требуется. Сама система рассматривает право на получение помощи в соответствии с новыми доходами", - добавил он.

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