В Джебраиле обнаружены десятки гранат

В Джебраиле обнаружены боевые гранаты.

Как сообщили в пятницу Day.Az в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, сотрудники отдела полиции Джебраильского района, находясь на службе в районе села Даш Вейсалли, обнаружили и передали по назначению 23 ручные гранаты марки "Ф-1" и "РГД-5".

По данному факту ведется расследование.

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