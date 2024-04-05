https://news.day.az/society/1649847.html В Джебраиле обнаружены десятки гранат - ВИДЕО
В Джебраиле обнаружены десятки гранат - ВИДЕО
В Джебраиле обнаружены боевые гранаты.
Как сообщили в пятницу Day.Az в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, сотрудники отдела полиции Джебраильского района, находясь на службе в районе села Даш Вейсалли, обнаружили и передали по назначению 23 ручные гранаты марки "Ф-1" и "РГД-5".
По данному факту ведется расследование.
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