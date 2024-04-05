Скончался представитель рода Джавад-хана Рза Джавадхани

Скончался представитель рода Гянджинского хана Джавад-хана Рза Джавадхани.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом говорится в публикации посольства Азербайджанской Республики в США, размещенной на платформе X.

"Чтим память Рзы Джавадхани, представителя рода Гянджинского хана Джавад-хана", - отмечается в публикации посольства.

В публикации также говорится, что в 2007 году Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял Рзу Джавадхани в Президентском дворце.

"Тогда Рза сказал, что для него большая честь приехать на родину предков и что он стал свидетелем большого развития в Азербайджане во всех сферах", - сообщили в посольстве.

От имени посла и посольства Азербайджанской Республики в США были выражены соболезнования семье Рзы Джавадхани.

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