В Азербайджане внесены изменения в "Правила пользования тепловой энергией"

Кабинет министров Азербайджана внес изменения в постановления от 28 сентября 2005 года "Об утверждении Перечня товаров (работ, услуг), цены (тарифы) на которые регулируются государством" и "Об утверждении Правил пользования тепловой энергией" от 5 сентября 2023 года.

Как сообщает в пятницу Day.Az, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно постановлению, в дальнейшем расчеты за услуги теплоснабжения будут производиться по тарифам, установленным Тарифным (ценовым) советом по потребителям, относящимся к группе населения, а расчеты за услуги горячего водоснабжения и услуги теплоснабжения по потребителям, не относящимся к группе населения, по тарифам, установленным договором.

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