Для судей Конституционного суда Азербайджана установлена новая льгота

Увеличен объем надбавок, применяемых к дневной норме командировочных расходов судей Конституционного суда Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Day.Az, в связи с этим Кабинет министров внес изменения в постановление "О нормах командировочных расходов".

К дневной норме командировочных расходов судей Конституционного суда будет добавлена 50-процентная надбавка.

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