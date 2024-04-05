https://news.day.az/society/1649956.html Для судей Конституционного суда Азербайджана установлена новая льгота
Для судей Конституционного суда Азербайджана установлена новая льгота
Увеличен объем надбавок, применяемых к дневной норме командировочных расходов судей Конституционного суда Азербайджана.
Как сообщает в пятницу Day.Az, в связи с этим Кабинет министров внес изменения в постановление "О нормах командировочных расходов".
К дневной норме командировочных расходов судей Конституционного суда будет добавлена 50-процентная надбавка.
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