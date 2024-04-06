Азербайджанка из Шеки принята в 17 университетов мира

"Из всех предметов больше всего мне всегда нравилась математика. Однако в школьные годы я также увлекалась музыкой, интеллектуальными играми, научными исследованиями и шахматами", - рассказывает выпускница шекинской школы Дениз Мамедзаде, получившая приглашения на учебу сразу из 17 университетов мира.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу министерства образования Азербайджана, Дениз родилась 11 июня 2007 года в селе Орта Зайзид Шекинского района и окончила в этом году Шекинский городской химико-биологический лицей.

По словам Дениз, еще с младших классов она решила получить высшее образование в одном из зарубежных университетов: "В 9-м классе я приняла решение, что хочу продолжить образование по специальности "Биомедицинская инженерия" и направилась к своей мечте. 17 различных престижных высших учебных заведений мира, таких, как Калифорнийский университет в Сан-Диего, Вашингтонский, Мичиганский, Пенсильванский университеты, Технологический институт Джорджии и т.д. положительно откликнулись на мою заявку, и из каждого из них я получила приглашение".

В итоге, Дениз Мамедзаде выбрала Колумбийский университет, так как, по ее словам, это - учебное заведение с многовековыми традициями качественного образования, которое придает важное значение инновациям: "Также в рамках университета меня приняли в программу "Egleston Scholars", которая предусматривает участие в научных исследованиях. Это один из основных факторов, сыгравших роль при выборе Колумбийского университета".

Как рассказывает Дениз, после подготовки к экзаменам SAT и IELTS в 10-м классе, в 11-м классе начался процесс сбора документов и написания мотивационных писем: "Мне сложно описать словами те чувства, которые я испытала, когда узнала, что меня приняли в столько университетов сразу. Наряду с чувством радости я испытала волнение от возможностей, которых могу достичь в будущем".

По словам Дениз, большую роль в ее успехе сыграли родители. Оба родителя Дениз врачи: "То, чему я научилась у родителей - их советы, сыграли большую роль в выборе моей будущей профессии. Помимо практического опыта, который я получу, изучая "Биомедицинскую инженерию", я собираюсь быть активной в области научных исследований. Моя самая большая мечта - стать одним из тех, кто вносит вклад в развитие биомедицинской промышленности в Азербайджане".

Отметим, что Колумбийский университет включил Дениз в самую престижную стипендиальную программу - "Egleston Scholars". Это специальная научно-исследовательская стипендия, которую получают лишь 1 процент студентов, поступивших в Колумбийский университет.

В свою очередь, директор Шекинского городского химико-биологического лицея Эльмир Мамедалиев заявил, что гордится ученицей: "Наша талантливая ученица за годы учебы добилась многого. В 2021 году она стала дипломанткой Международного конкурса юных музыкантов, в 2022 году заняла первое место на Большом Кавказском Кубке по искусству и танцу. Она также является обладательницей второго места Чемпионата Азербайджана по интеллектуальным играм "Что? Где? Когда?", обладательницей бронзовой медали по предмету "Математика" Республиканской олимпиады, обладательницей золотых медалей по математике на Международной STEM-олимпиаде, проходившей в Германии и на Американской олимпиаде по математике. В 2023 году Дениз стала финалисткой XII Республиканского конкурса "Ученые будущего", а также заняла первое место в IV Межшкольном чемпионате по интеллектуальной игре "Фибоначчи".

По словам директора, Дениз также выступает помощником педагогического коллектива лицея в обучении и воспитании учащихся средних классов, организует показательные уроки для учеников, а также активно участвует в организации и проведении внутришкольных интеллектуальных соревнований.