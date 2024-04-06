Борьба против продажи некачественных алкогольных напитков будет усилена

В Азербайджане совершенствуется разрешительная система, связанная с импортом и производством алкогольных напитков.

Как сообщает в субботу Day.Az, этот вопрос нашел свое отражение в поправке к закону "О продовольственной безопасности", которая обсуждалась на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по аграрной политике.

Установка измерительных приборов на пищевом объекте, где осуществляется производственная деятельность, служит для предупреждения случаев сокрытия производственных объемов производителей алкогольных напитков и определения оборота готовой продукции.

Одним из предполагаемых требований для выдачи разрешения на производство водки, как алкогольного напитка, является установление минимального годового лимита производства. В проекте минимальный годовой объем производства определен в 100 тысяч декалитров, переходные положения проекта предусматривают поэтапное повышение годового минимального объема производства до этого предела до 1 января 2032 года. Так, минимальный годовой объем производства на 2024-2025 годы установлен в 20 тысяч декалитров.

Согласно проведенному анализу, за последние 3 года объемы производства водки налогоплательщиками с объемом производства более 20 тысяч декалитров составили в общей сложности 1 миллион 434 тысячи декалитров, что составляет 86 процентов от общего объема производства водки по стране.

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