Осуществляется фишинговая кампания через мессенджеры

В Азербайджане осуществляется фишинговая кампания против граждан через приложения для обмена мгновенными сообщениями.

Как сообщает в субботу Day.Az, информацию об этом распространила Служба электронной безопасности Азербайджана.

"Так, киберпреступники пересылают сообщения гражданам с обещанием прибыли, перенаправляя их по поддельным ссылкам. В указанных ссылках имеются разделы для похищения персональных данных граждан и банковских карт.

Служба электронной безопасности рекомендует гражданам не переходить по ссылкам во входящих сообщениях из неизвестных источников, не передавать противоположной стороне личные и банковские данные", - говорится в сообщении службы.

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