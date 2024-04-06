Осуществляется фишинговая кампания через мессенджеры - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ гражданам - ФОТО
В Азербайджане осуществляется фишинговая кампания против граждан через приложения для обмена мгновенными сообщениями.
Как сообщает в субботу Day.Az, информацию об этом распространила Служба электронной безопасности Азербайджана.
"Так, киберпреступники пересылают сообщения гражданам с обещанием прибыли, перенаправляя их по поддельным ссылкам. В указанных ссылках имеются разделы для похищения персональных данных граждан и банковских карт.
Служба электронной безопасности рекомендует гражданам не переходить по ссылкам во входящих сообщениях из неизвестных источников, не передавать противоположной стороне личные и банковские данные", - говорится в сообщении службы.
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