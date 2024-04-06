Похоронены останки супругов, обнаруженные в братской могиле в Ходжалы

Сегодня останки еще двух людей (мужа и жены), найденных в братской могиле в Ходжалы, были преданы земле.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, останки Магеррамовой Басиры Вели гызы и Магеррамова Вагифа Джамиль оглe, пропавших без вести во время Ходжалинского геноцида, сегодня были перезахоронены в Баку на кладбище поселка Забрат.

Отметим, что ранее были идентифицированы останки 10 человек, в том числе Магеррамовой Басира Вели гызы и Магеррамова Вагифа Джамиль оглу.

Напомним, что в ходе раскопок, проведенных в рамках капитальных восстановительно-строительных работ в освобожденном от оккупации центре города Ходжалы (вблизи бывшей ковровой фабрики), продолжаются исследования в связи с фактом обнаружения массовых человеческих останков в захоронении.

В результате исследования человеческих останков, обнаруженных в ходе следственного осмотра в указанном месте, установлено, что они принадлежат по меньшей мере 18 лицам, среди которых, предположительно, четверо являлись несовершеннолетними. Они подвергались различным формам пыток, физическому насилию и жестокому обращению. Эти люди не были похоронены в индивидуальном порядке в соответствии с религиозными обрядами, их тела не были должным образом сохранены для возможности идентификации, и не были обозначены знаками для определения их местоположения.

Кроме того, согласно ряду показателей, обнаруженные человеческие останки были захоронены по крайней мере 25 лет назад.

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