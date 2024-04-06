На данный момент идентифицированы останки 102 человек, найденные в массовых захоронениях в Азербайджане.

Как сообщает в субботу Day.Az, об этом сказал журналистам член рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана Джамильага Агаев.

По его словам, на сегодня на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана обнаружено 16 массовых захоронений.

Агаев отметил, что в общей сложности было изъято более пятисот человеческих останков, которые были переданы по назначению для идентификации.

"Начиная с 2014 года, у членов семей пропавших без вести лиц были взяты биообразцы, соответствующая информация была внесена в базу данных. На данный момент идентифицированы останки 102 человек. Останки 35 из них были переданы их семьям. В настоящее время ведутся подготовительные работы по передаче семьям останок 73 человек. Семьи и общественность будут проинформированы об этом", - сказал он.

Отметим, что сегодня останки еще двух лиц (семейной пары), найденные в массовом захоронении в Ходжалы, были преданы земле.

Останки Магеррамовой Басиры Вели гызы и Магеррамова Вагифа Джамиль оглу, пропавших без вести во время Ходжалинского геноцида, сегодня были перезахоронены в Баку на кладбище поселка Забрат.

Напомним, что продолжаются исследования в связи с фактом обнаружения массового захоронения в ходе земляных работ, проводимых в рамках капитальных восстановительно-строительных работ в центре (вблизи бывшей ковровой фабрики) освобожденного от оккупации города Ходжалы.

В результате исследования человеческих останков было установлено, что они принадлежат по меньшей мере 18 лицам, среди которых, предположительно, четверо являлись несовершеннолетними. Они подвергались пыткам, физическому насилию и жестокому обращению. Эти люди не были похоронены в индивидуальном порядке в соответствии с религиозными обрядами, их тела не были должным образом сохранены для возможности идентификации, и не были обозначены знаками для определения их местоположения.

Кроме того, согласно ряду показателей, обнаруженные человеческие останки были захоронены по меньшей мере 25 лет назад.

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