Минздрав Азербайджана организовал медобследования по раннему выявлению заболеваний легких в Лачинe

Министерство здравоохранения Азербайджана в рамках программы "Великое возвращение" продолжает цикл мероприятий на освобожденных от оккупации территориях с целью проведения комплексного медицинского обследования местного населения, связанного с выявлением различных заболеваний, предоставления медицинских консультаций.

Как сообщили в субботу Day.Az в минздраве Азербайджана, в то же время с целью повышения медицинских знаний и осведомленности населения в рамках этих мер проводятся информационно-просветительские кампании и презентации на тему здорового образа жизни.

"Очередное мероприятие, организованное минздравом, состоялось 6 апреля в городе Лачин. В ходе акции медперсонал НИИ легочных заболеваний министерства здравоохранения в рамках программы "Раннее выявление заболеваний легких" оказали медицинские услуги населению района. Цель акции - улучшение здоровья населения путем проведения регулярных выездных медицинских осмотров населения, переселенного на освобожденные от оккупации территории. Помимо этого, целью мероприятия является оказание поддержки и помощи в охране здоровья жителей Лачинского района, а также повышение осведомленности об основных аспектах здоровья легких и профилактических мерах.

Под руководством директора НИИ легочных заболеваний Ирады Ахундовой бригада врачей института, включающая пульмонолога, фтизиатра и кардиолога, провела комплексное обследование населения. В рамках диагностических обследований были организованы рентгенография органов грудной клетки, исследование функций внешнего дыхания с помощью спирографа. Одновременно проведены электрокардиограмма (ЭКГ), эхокардиография (Эхо КГ), проба Манту и анализ на газы артериальной крови.

По результатам обследований лицам, у которых выявлены проблемы со здоровьем, даны медицинские консультации и назначено соответствующее лечение.

В ходе акции около 150 жителей Лачина каждый в отдельности прошли пять обследований.

После медицинских обследований для общественности Лачина было организовано информационно-просветительское мероприятие по пропаганде здорового образа жизни.

С подробной презентацией выступила директор Института Ирада Ахундова. По ее словам, своевременная диагностика и регулярные профилактические осмотры помогают предотвратить заболевание или проводить лечение на ранней стадии развития патологии. Также до внимания общественности была доведена важность профилактических мер по предотвращению заболеваний легких и оптимизации функциональности органов дыхания.

По словам директора НИИ, современная диагностика позволяет своевременно выявлять патологии органов дыхания и выявлять заболевания на ранних стадиях. Также была подчеркнута важность соблюдения принципов здорового образа жизни и отказа от вредных привычек, таких как курение.

Выступившая с презентацией на тему "Что следует знать о заболеваниях легких?" врач-терапевт института Айсель Асланова предоставила общие сведения о туберкулезе, бронхиальной астме, пневмониях, заболеваниях, связанных с курением, первичном диагнозе, клинике и начальных симптомах этих заболеваний.

В ходе просветительского мероприятия была предоставлена информация о "smart" рентгеновском аппарате, который является одним из современных методов обследования, используемых институтом в скрининговых целях.

Вместе с тем, на мероприятии местному населению была предоставлена полезная информация о заболеваниях легких и их профилактике, а также розданы наглядные просветительские материалы.

В завершение даны ответы на интересующие участников вопросы.

Следует отметить, что министерство здравоохранения планирует регулярно проводить медицинские осмотры и информационно-просветительские мероприятия на освобожденных от оккупации территориях", - говорится в информации минздрава.

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