На проспекте "8 ноября" в Баку будут проложены автобусные и велосипедные полосы

С целью повышения уровня безопасности дорожного движения и мобильности в рамках работ по реконструкции проспекта 8 ноября в Баку Агентство наземного транспорта при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана подготовило новый проект и представило его в Координационный Совет по транспорту.

Об этом в субботу сообщает Day.Az со ссылкой на министерство.

Согласно информации, подход, который будет применяться в проекте, был согласован на совете с участием соответствующих структур.

Таким образом, в рамках проводимых работ на проспекте 8 ноября будут организованы автобусные полосы, проложены выделенные велосипедные полосы, улучшен уровень освещения, введена буферная зона, а количество полос движения останется прежним.

Специальная автобусная полоса на проспекте 8 ноября позволит перевозить больше пассажиров. При обустройстве полосы средняя скорость движения автобусов увеличится, а время пассажиров в пути сократится.

"Общественный транспорт работает по графику движения, его застревание в пробке и задержка приводят к нарушению интервалов движения по всей линии. Поэтому предоставление автобусного преимущества необходимо именно на улицах с интенсивным движением. На проспекте 8 ноября также будут проложены велосипедные дорожки общей протяженностью около 10 км по правому и левому краям проспекта в направлении движения транспортных средств. Указанные велосипедные дорожки будут отделены от участка дороги, предназначенного для транспортных средств, посредством "буферных зон".

После завершения работ жилые участки, расположенные по краям проспекта 8 ноября, и, расположенный в конце Хатаинского района, поселок Полад Гашимов будут связаны с центром города. Жителям этих жилых участков будет обеспечен доступ к полосам микромобильности. На следующих этапах эти велосипедные дорожки будут соединены с полосами микромобильности в центре города", - добавил он.

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