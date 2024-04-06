Кадры аварии возле станции метро "Кероглу" в Баку

В сети появились кадры ДТП в результате опрокидывания грузового автомобиля возле станции метро "Кероглу" в Низаминском районе города Баку.

Как сообщает в субботу Day.Az, в результате ДТП на дорогу вылилась легковоспламеняющаяся жидкость.

По причине того, что из опрокинувшегося грузовика, на проезжую часть вылился битум, были введены ограничения на движение транспортных средств в направлении Бёюкшорского шоссе-станция метро "Кероглу", центра, а также проспекта Гейдара Алиева, главной дороги-станции метро "Кероглу" и проспекта Гара Гараева.

Представляем вниманию читателей данное видео.

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