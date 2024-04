Международный обмен опытом как ключ к улучшению онкологической помощи в Азербайджане

Несмотря на успехи в снижении уровня смертности от рака в странах с развитой экономикой, онкологические заболевания остаются глобальной проблемой для человечества, влияя на качество жизни и трудоспособность населения. Рак является одной из основных причин смерти во всем мире - на его долю приходится около 10 миллионов смертей в 2022 году1. В Азербайджане в том же году онкологические заболевания унесли более 11000 жизней 2. Азербайджанские и зарубежные эксперты при поддержке международной биофармацевтической компании Pfizer провели двухдневную конференцию, посвященную бремени рака и шагам, необходимым для расширения его диагностики и развития инновационных методов лечения, которые спасают миллионы жизней. Мероприятие прошло 5-6 апреля 2024 г.

5 апреля состоялась конференция для специалистов здравоохранения "Breast cancer treatment options and oncological services in Central Asia and Caucasus". Мероприятие было отмечено активной дискуссией, которую вели ведущие эксперты в этой области. Шесть спикеров обсудили с 30 участниками свои цели и подходы при выборе терапии для пациентов с метастатическим раком молочной железы, обменялись знаниями о последних клинических обновлениях и поделились своим опытом лечения пациентов с раком молочной железы.

На следующий день в студии "SƏHİYYƏ" ТВ состоялась пресс-конференция "No patients behind. Modern treatment for oncology patients in Azerbaijan". В начале мероприятия ведущие эксперты в области здравоохранения рассказали о состоянии онкологии в мире и в Азербайджане. В 2022 году в стране было выявлено более 18 500 новых случаев рака, наиболее распространенными видами которого были рак легких (12,7%), рак груди (11,9% всех случаев) и рак желудка (10,9%)2. Эксперты обратили внимание на проблему быстрого распространения рака молочной железы, который стоит на первом месте у женщин во всем мире: ежегодно диагностируется около 2,3 млн. новых случаев3.

1 Глобальное бремя онкологических заболеваний. Международное агентство по изучению рака; 2024, Лион, Франция, Женева, Швейцария

2 Международное агентство по изучению рака. Азербайджан. 2022. https://gco.iarc.who.int/media/globocan/factsheets/populations/4-afghanistan-fact-sheet.pdf

3 Международное агентство по изучению рака. Global cancer oservatory 2022. 900-world-fact-sheet.pdf (who.int)

Хагигат Валиева, PHD, основатель Азербайджанской Ассоциации специалистов по болезням молочной железы, ассоциированный профессор кафедры онкологии Азербайджанского Медицинского Университета, представила последние локальные данные: "Заболеваемость раком молочной железы в 2022 году составила 32,9 на 100 000 населения, смертность - 11,8.1 Эти показатели ниже, чем в странах Евросоюза, США, Австралии, что может свидетельствовать о недостаточной выявляемости и требует дальнейшей работы в этом направлении. В то же время азербайджанская медицина интенсивно развивается, у нас есть определенные достижения. Министерство здравоохранения Азербайджана призывает всех женщин страны проходить регулярный скрининг на выявление рака молочной железы. Правительство Азербайджана и международные организации активно работают над созданием программ, направленных на улучшение доступа к медицинским услугам и повышение уровня здоровья населения. Эти программы включают в себя образовательные кампании, бесплатные скрининговые обследования и поддержку женщин, столкнувшихся с этим заболеванием. Ведется просветительная работа для повышения осведомленности о факторах риска и симптомах заболевания, чтобы каждая женщина могла вовремя обратиться за медицинской помощью."

Рак молочной железы - это проблема, которая требует совместных усилий общества и государства. Только через образование, обеспечение доступа к медицинским услугам и поддержку пациентов можно сократить число случаев заболевания и улучшить качество жизни тех, кто столкнулся с эти диагнозом.

Онкологи обсудили основные шаги по снижению бремени рака, включая раннюю диагностику заболевания и своевременное назначение лечения, повышение осведомленности населения о раке, его факторах риска и симптомах, равный доступ к современным возможностям диагностики и лечения. Специалисты здравоохранения также обратили внимание на важность соблюдения принципов здорового образа жизни, поскольку большинство вредных привычек повышают вероятность развития заболевания. Например, основные факторы риска развития рака почки - курение, употребление алкоголя, избыточный вес и гипертония - поддаются модификации. По мнению экспертов, не менее важно постоянно повышать стандарты качества работы профессионального медицинского сообщества.

"К сожалению, выживаемость при раке молочной железы очень низкая как в Казахстане, так и в Азербайджане. Существуют проблемы с ранним выявлением рака, отчасти потому, что люди не мотивированы проходить онкологические обследования каждый год. С помощью этой конференции мы хотим привлечь внимание общественности к важности регулярного онкологического скрининга и сказать, что рак - это не смертный приговор, особенно если он выявлен на ранней стадии. Более того, у нас есть все необходимые варианты лечения, поэтому сегодня рак может стать хроническим заболеванием, таким же, как диабет или болезни сердца. Я надеюсь, что это и другие совместные мероприятия помогут нам решить текущие проблемы, повысить уровень качества медицинской помощи и способствовать улучшению доступа к терапии для наших пациентов", - прокомментировала Диляра Кайдарова, доктор медицинских наук, профессор, посол Американского общества клинической онкологии (ASCO) в Центральной Азии и на Кавказе, председатель правления Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии (АО "КазНИОР"), президент Казахского онкологического общества.

Чрезвычайно важной составляющей успешной борьбы с бременем рака является обеспечение доступа пациентов к инновационным препаратам. Эксперты подчеркнули, что онкологические заболевания многообразны, поэтому подход к исследованиям и разработкам лечения должен быть адаптивным и гибким, как и сама болезнь.

Заринна Кожахметова, медицинский директор Pfizer в Республике Казахстан, регионе Кавказ и Центральная Азия, представила работу компании, направленную на создание революционной терапии рака: "Это медиа-мероприятие, а также вчерашняя конференция представляют собой вклад компании Pfizer в международный обмен опытом в области онкологии, направленный на построение экспертного диалога и повышение качества образования врачей. Мы верим, что подобные усилия должны способствовать развитию онкологической помощи во всем мире, и стремимся внести свой вклад в то, чтобы каждый онкологический пациент в Азербайджане имел лучший доступ к инновационной терапии. <...> Революционная терапия позволяет улучшить и продлить жизнь людей, живущих с раком. Но одних лекарств недостаточно. Только в сочетании с высоким профессионализмом врачей, их опытом, личным участием и внимательным отношением к пациентам, лечение может быть успешным".

По словам Елчина Хусейнова, PHD, ассоциированного профессора кафедры онкологии Азербайджанского Медицинского Университета, наряду с качественным медицинским обслуживанием, которое подразумевает наличие современного хирургического и скринингового оборудования, важнейшим компонентом успешной борьбы с раком является подготовка кадров, высокая квалификация онкологов, которые постоянно совершенствуют свои компетенции и участвуют в международных образовательных и практических программах.

Подводя итог всему вышесказанному, эксперты подчеркнули, что одних лекарств для лечения рака недостаточно для улучшения онкологической помощи, поэтому внедрение целостного подхода, сочетающего передовые инструменты скрининга и хорошо оснащенные медицинские учреждения, улучшение доступа к инновационной таргетной и иммуно-онкологической терапии, постоянное повышение квалификации врачей, высокая осведомленность общественности и медицинского сообщества помогут нам эффективно противостоять одному из самых страшных заболеваний 21 века.

Pfizer: Передовые решения, меняющие жизни пациентов

Применяя инновации и используя глобальные ресурсы, Pfizer работает для улучшения здоровья и самочувствия людей на каждом этапе жизни. Мы стремимся устанавливать высокие стандарты качества и безопасности проводимых исследований, разработки и производства лекарств. Портфель продуктов компании включает лекарственные препараты, в том числе вакцины.

Ежедневно сотрудники Pfizer работают в развитых и развивающихся странах над улучшением профилактики и лечения наиболее серьезных заболеваний современности. Следуя своим обязательствам как одной из ведущих биофармацевтических компаний мира, Pfizer работает с целью обеспечения и расширения доступности надежной, качественной медицинской помощи по всему миру.

Вот уже 175 лет Pfizer старается улучшить жизнь тех, кто рассчитывает на нас.