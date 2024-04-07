Сильный взрыв в доме в Шамкире

В селе Чапарлы Шамкирского района в одном из частных домов произошел взрыв.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС Азербайджана.

Инцидент произошел в результате утечки газа в двухэтажном частном доме общей площадью 240 кв.м. В результате происшествия пострадали 3 человека.

По факту ведется расследование.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!