https://news.day.az/society/1650395.html Сильный взрыв в доме в Шамкире - ФОТО - ВИДЕО
Сильный взрыв в доме в Шамкире - ФОТО - ВИДЕО
В селе Чапарлы Шамкирского района в одном из частных домов произошел взрыв.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС Азербайджана.
Инцидент произошел в результате утечки газа в двухэтажном частном доме общей площадью 240 кв.м. В результате происшествия пострадали 3 человека.
По факту ведется расследование.
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